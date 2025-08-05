Yağmur geliyor! Yarın Trakya'da perşembe günü İstanbul, Bursa, Balıkesir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmini açıklandı. Bugün bazı iller yağmurla serinleyecek. Asıl yağış ise yarın balkanlar üzerinden gelecek. İstanbul dahil bir çok ilde bu yağış etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı rapora göre bu kez Ankara dahil iç anadolu illeri mevsim normalleri üstündeki sıcaklıkla boğuşacak.
Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı olacak. Bugün yağmurla serinleyecek şanslı iller arasında Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Bolu ve Ordu bulunuyor. Yurda serinlik getirecek asıl yağış dalgası ise yarın balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak.
Yarın Trakya'dan geliyor
Çarşamba günü Trakya bölgesinden bir yağışlı hava geliyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacak. Hava sıcaklıkları yağmurla birlikte düşecek. İstanbul'un beklediği iyi haber ise Perşembe günü gelecek.
İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR
Perşembe günü Trakya'da etkili olan yağmur İstanbul'a varmış olacak. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya yağmurla birlikte serinleyip ferahlayacak.
CUMA GÜNÜ YAĞMUR YAYILIYOR
Balkanlardan gelen yağmur, İstanbul ile birlikte batı, orta ve doğu karadeniz bölgesine yayılacak. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'ndeki yağışlar şiddetli olacak.