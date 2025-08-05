Yağmur geliyor! Yarın Trakya'da perşembe günü İstanbul, Bursa, Balıkesir...

Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı olacak. Bugün yağmurla serinleyecek şanslı iller arasında Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Bolu ve Ordu bulunuyor. Yurda serinlik getirecek asıl yağış dalgası ise yarın balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak.