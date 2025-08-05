Avustralya'nın 6.5 milyar dolarlık savaş gemisi ihalesini kazanan ülke belli oldu

Avustralya, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdiğini açıkladı.

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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında ihale sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

Marles, Japonya ile imzalanacak anlaşmanın iki ülke arasında "şimdiye kadarki en büyük savunma sanayi işbirliği" olacağını söyledi.

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy da Japonya'nın Mogami sınıfı fırkateynlerinin "maliyet, kabiliyet ve teslimat takvimine uygunluk açısından açık ara önde" olduğunu belirtti.

Böylece MHI'nın Mogami sınıfı fırkateynleri, Almanya'nın Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketine ait MEKO A-200 sınıfı gemilerini geride bırakarak yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi kazandı.

Anlaşma kapsamında Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek. Bu gemilerden ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek. Kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek.

Avustralya ve Japonya hükümetleri ile Mitsubishi Heavy Industries arasındaki sözleşme görüşmeleri başlarken, nihai anlaşmanın 2026'da tamamlanması hedefleniyor.