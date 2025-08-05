Gazze'deki hasta çocuklar İngiltere'ye tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki ağır hasta çocukların tahliyesi için plan açıklayan İngiltere hükümeti, yardım kuruluşlarının hız çağrısıyla karşı karşıya. 12 bin 500 hastanın tahliye beklediği bölgede, geç kalan adımların bazı çocukların hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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Gazze'deki 100'den fazla ağır hasta ve yaralı çocuğun, İngiltere'ye tahliye edilerek Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kapsamında tedavi görmeyi beklediğini bildirildi. İngiliz hükümeti pazar günü yaptığı açıklamada, ağır durumdaki çocukların İngiltere'ye getirilmesi için birkaç hafta içinde bir planın duyurulacağını açıkladı.

Yardım kuruluşları, İngiltere hükümetinin bu açıklamasını memnuniyetle karşılarken, bakanları hızlı hareket etmeye çağırdı. Project Pure Hope (PPH) adlı yardım kurumunun kurucu ortağı ve NHS birinci basamak sağlık yöneticisi Omar Din, "Daha önce de listemizde çocuklar vardı ancak onay süreci çok uzun sürdüğü için bazıları hayatını kaybetti" dedi. Din, "Hükümetin hızla hareket etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

PPH, bu yıl özel bir program aracılığıyla üç çocuğu İngiltere'ye getirmişti. Şimdi ise bu deneyim, vergi mükellefleri tarafından finanse edilecek olan yeni program için bir model teşkil edecek. Din, "Henüz çok geç değil, hala yardım edilebilecek birçok insan, birçok çocuk var" dese de, bu adımın çok daha önce atılması gerektiğini de ekledi.

12 BİN 500 HASTANIN TIBBİ TAHLİYEYE İHTİYACI VAR

İngiltere'nin Gazze'deki çocuklara yardım eli uzatma kararı, İsrail'in uyguladığı yardım ablukası nedeniyle bölgede açlığın ve kıtlığın yaygınlaştığı bir döneme denk geldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze'de 12 bin 500 kadar hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Geçtiğimiz ay, bir hayır kurumu, hükümetin tıbbi tahliyeleri sağlamama kararına karşı yasal süreç başlatmış, bu durum 100'den fazla milletvekilinin hükümete baskı yapmasına neden olmuştu. Hayır kurumları, mevcut listelerindeki yaklaşık 100 çocuğun, bir vasi ve mümkünse kardeşleriyle birlikte İngiltere'ye getirilmesini umuyor. PPH'nin listesinde 30 ila 50 çocuk bulunurken, Children Not Numbers (CNN) adlı hayır kurumunun ise Gazze'den acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı olan 60 çocuğu var.

Yardım kuruluşları, sağlık ve diğer sektörlerde çalışan birçok kişinin zamanını ve parasını bu çocuklara yardım etmek için bağışlamaya istekli olduğunu belirtti. Omar Din, "NHS sistemimize ek olarak gelişen bir özel sağlık sistemimiz var ve hükümetin de desteğiyle, hizmetler daha fazla çocuğu destekleyecek şekilde genişletilebilir" dedi.

CNN sözcüsü de hükümetin duyurusunu memnuniyetle karşılarken, geçen yıl Kasım ayında başbakana bu tür bir programı değerlendirmesi için ilk çağrıyı yaptıklarından bu yana, yardım ettikleri 71 çocuğun yetersiz tedavi, ilaç ve tahliye gecikmeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. CNN sözcüsü, "Bu kesinlikle cesaret kırıcı. Gerçekleşmesi için 10 ay beklemek zorunda kaldık" dedi.

YARDIM KURULUŞLARI RESMİ KARARI BEKLİYOR

Yardım kurumu, acil tahliyeye ihtiyacı olan 60 çocuğun evraklarının ve tıbbi kayıtlarının, İsrail'in bölgelerdeki hükümet faaliyetleri koordinatörü (Cogat) tarafından son bir incelemeden geçirilmek üzere hazır olduğunu belirtti. CNN sözcüsü, "Hükümetten yeşil ışık aldığımız sürece gitmeye hazırız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yeni planı mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için hükümetler arası bir görev gücü oluşturulduğunu söyledi. Sözcü, "Acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan daha fazla çocuğu Gazze'den tahliye etme planlarını ilerletiyoruz, bu, bakımları için en iyi seçenek olduğunda, onları uzman tedavileri için İngiltere'ye getirmeyi de içeriyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE KARŞI YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI

İngiltere'de bir hukuk firması, Gazze'deki üç ağır hasta çocuğu temsilen, İngiliz hükümetine karşı yasal süreç başlattı. Hukuk firması, hükümetin bu çocukları tahliye etmemesinin, Bosna ve Ukrayna gibi önceki çatışma bölgelerinde uygulanan politikalara aykırı olduğunu savundu.

Leigh Day hukuk firmasından Carolin Otto, hükümetin tedavi seçenekleri ve vize mekanizmalarıyla kendini savunduğunu ancak bu mekanizmaların Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamakta "son derece yetersiz" olduğunu belirtti. Temsil edilen çocuklardan birinde nadir bir damar hastalığı, diğer ikisinde ise böbrek yetmezliğine yol açan kronik bir hastalık bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Gazze'de 12 bin 500 hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da daha fazla ülkenin bu konuda yardım etmesi için çağrı yapıyor. Hükümet ise Gazze'ye ve bölgeye 7,5 milyon sterlinlik bir tıbbi yardım paketi sunduğunu savunuyor. Bu dava, Gazze'deki insani krizin İngiltere'deki hukuki ve siyasi arenada yarattığı tartışmaları gözler önüne seriyor.