MHP'li Yıldız: Kendi dışındaki partileri düşman görmeyen bir duruşa ihtiyaç var

Bahçeli’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, “Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu”nun ilk toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Yıldız, “Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen, hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hukukçu kurmaylarından İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu”nun ilk toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör sorununu aşmak için "farklı görüşlerin kesişme noktalarında müşterek çözümler üretmeyi" hedeflediklerini söyledi. Yıldız, “Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen, hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyonun kuruluş sürecine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihinde Gazi Meclis’te DEM Parti sıralarına yürüyerek eş başkan ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan gelişmeler, aşamalı şekilde devamlılık arz eden siyasi bir sürece ve daha sonra bir devlet projesine dönüşmüş, PKK kendini feshetmiş, silahları teslim etmeye başlamıştır” dedi.

Açıklamasında, Türkiye'nin enerji kaybına yol açan terör sorununu geride bırakması gerektiğini belirten Yıldız,

“Ülkemizin enerjisini sömüren, sosyal maliyeti yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var”

ifadelerini kullandı.

Komisyonun görevine dair de bilgi veren Yıldız, “Bu komisyonda görevimiz; Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tesbit ederek müşterek çözümler üretmektir. Askerimize, polisimize, korucularımıza, öğretmenimize, şehitlerimize, gazilerimize, terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.