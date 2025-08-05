Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı '

Ticaret Bakanlığı, paylaştığı güvensiz ürün bildirimleri ile hem vatandaşı uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili bilgilendiriyor hem de o ürünlere dair hızla karar alıyor. Son olarak listeye bir yeni ürün eklendi. Söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınırken ürünün markası ve fotoğrafı da paylaşıldı. İşte detaylar...

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Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimleri dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Aralarında ünlü ve çok bilinen markaların da yer aldığı pek çok ürün için düzenli olarak bildirimler yapılırken taşıdığı riskler, güvensizlik nedenleri ve alınan kararlar da aktarılıyor. Son olarak Bakanlığın listesine bir yeni ürün daha eklendi.

Listeye giren son ürün, Mopfresh marka Mopfresh Professional Products Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet (1000 gr.lık) oldu. Ürünün fotoğrafları da paylaşıldı.

Ürüne dair güvensizlik nedeni olarak "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" açıklaması yapıldı.

Taşıdığı riskler için "yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.