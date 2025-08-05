DHMİ'den "Fortune 500 Türkiye" listesinde büyük başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla "Fortune 500 Türkiye" listesinde 46. sırada yer almasıyla ilgili, "Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Fortune 500 Türkiye" listesinde Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığını anımsattı.

Türk havacılığının başarısına dikkati çeken Uraloğlu, "DHMİ Genel Müdürlüğü 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla 'Fortune 500 Türkiye' listesinde 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirdik"

Bakan Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında sunulan güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerin sektörün istikrarlı yükselişinde büyük rol oynadığına işaret ederek, yolcu ve uçuş trafiğinin sürekli artmasının sektörün ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Modern altyapı, etkin hava trafik yönetimi ve sunulan kaliteli hizmetlerle Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirdiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarla Türk sivil havacılığını daha ileriye taşımak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve yönetim desteklerini en yüksek standartlarda sunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile belirlenen ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."