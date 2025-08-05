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Kampanya başladı! Huawei Pura 80 Pro, Türkiye'ye özel hediyelerle geliyor...

Kampanya başladı! Huawei Pura 80 Pro, Türkiye'ye özel hediyelerle geliyor...

Huawei, mobil fotoğrafçılıktaki yeni amiral gemisi Pura 80 Pro'yu bugün başlayan kampanya kapsamında Türkiye'ye özel fırsatlarla tüketicilere sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pura 80 Pro için farklı bir ön satış kampanyası başlatan Huawei, kullanıcılarına hediyeler dağıtıyor.

DEPOZİTO FIRSATI SUNUYOR

12 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 99 lira ön ödeme yaparak tam 9 bin 999 lira indirim kazandıran 100 katı değerinde depozito fırsatı sunan kampanya kapsamında, 15 bin 998 lira değerindeki yeni WATCH GT 5 Pro ve 100W SuperPower Şarj Cihazı hediye ediliyor.

Ek güvence ve avantajlar arasında, hediye HuaweiCare+ ekran koruma sigortası, tanıtıma özel 10 kat "BolPara Puan" fırsatı, yapılacak yoruma hediye Band 8 akıllı bileklik ve hızlı, ücretsiz teslimat yer alıyor.

Pura 80 Pro'nun ön satış sayfasına ulaşmak ve kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Huawei'nin internet sitesini ziyaret edebiliyor.

FİYAT PERFORMANSI NASIL KARŞILANACAK?

Huawei Pura 80 Pro modeli başlangıç fiyatı 68 bin 999 lira olarak belirlendi.

YENİ BİR TANITIMA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Huawei, Pura 80 serisi ve yeni tableti MatePad 11.5'i, 19 Ağustos'ta tanıtacağını duyurdu.

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