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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! 'Tarihi adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! 'Tarihi adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çevremizdeki gerilimlere rağmen milletin geleceğini güven altına alacak tarihi adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız.

Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvence altına alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.

Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun."

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