13 yaşındaki çocuk babasını vurdu! Çocuğun cinayet girişimi sebebi endişe verici

MERSİN'de 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını yatak odasından aldığı silah ile başından vurdu. Korkunç olayda baba ağır yaralanırken oğlu tutuklandı. 13 yaşındaki çocuğun cinayet girişimi için gösterdiği sebep endişe verici.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile babası A.Ö arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Küçük düşürmüş diye vurmuş

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.