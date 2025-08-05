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Aksaray'da ekmeğe zam

Aksaray'da ekmeğe zam

Aksaray’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyat tarifesine göre; 200 gram ekmek 7 Ağustos’tan itibaren 12 liradan satılacak.

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Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında uygulanmaya başlanan yüzde 20 oranındaki zam, Aksaray’da da yürürlüğe giriyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışın ekmek fiyatlarına yansıdığını belirterek, Aksaray’da 200 gram ekmeğin fiyatının 12 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yeni fiyat tarifesi, 7 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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