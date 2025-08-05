Emniyetten 'torbacı başkomiser' açıklaması! E-imza ile işlem yapılmadı

ANKARA merkezli sahte diploma çetesine dair soruşturmadan ortaya çıkan bir detay gündem olmuştu. Çetenin önemli adamlarından biri olan uyuşturucu bağımlısı Mıhyeddin Yakışır'ın sahte belgelerle kendini narkotik başkomiseri yaptığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre bu kişi e-imza ile de belge emniyet sistemine girip belge silmişti. Emniyetten iddianın e-imza kısmına ilişkin yalanlama geldi. Emniyet açıklamasında e-imza ile işlem yapılmadığı bu imzanın sahte belgeyle oluşturulduğu söylendi.

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Ülke gündemine oturan sahte diploma çetesine dair her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken son olarak gazeteci Timur Soykan, uyuşturucu satıcısı Mıhyeddin Yakışır'ın adlı kişinin, bir başkomiser adına sahte e-imza oluşturduğunu anlattı.

EMNİYET: İŞLEM YAPILMADI

İddiaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Emniyet, kurum tarafından verilen ve sadece kurum içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde kullanılan e-imzanın harici olarak kullanımı veya başka sistemlere girişte kullanılması mümkün olmadığını belirtti. Açıklamada, narkotik sistemlerine erişimin çok katmanlı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden sağlandığı, dış bağlantıya kapalı olduğu savunuldu.

Sahte e-imza iddialarının araştırıldığı ve ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir bayisi aracılığıyla, sahte kimlik ve evrak kullanılarak personelin bilgisi dışında sahte e-imzanın üretildiğinin tespit edilip iptal edildiği kaydedildi.

Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem yapılmadığına dair de bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

- Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar” içerikli yorum ve haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

- Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan E-İmza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Kurum tarafından üretilen bu E-İmza, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır.

"SİSTEME GİRİŞ YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

- Dolayısıyla, bahsedildiği gibi E-İmza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Dış (internet vb.) bağlantıya kapalıdır ve Narkotik Sistemlerine, sistemin doğası gereği E-İmza ile giriş yapılabilmesi mümkün değildir.

"KOPYALANMADI, ÜRETİLDİ"

- Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir.

BAŞKOMİSER ŞİKAYETÇİ OLDU

- Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyetçi olunmuştur.