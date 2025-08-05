Edirne'de eşini ve oğlunu boğup öldürdü arayanlara da uyuyorlar dedi

EDİRNE'de eşi ve oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi intihar girişiminde bulundu. 10 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren şüphelinin, telefonla arayanlara "uyuyorlar, uyanmadılar" cevabını verdiği iddia edildi.

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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda D.Ö.A’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde anne Didem Ö.A. (38), oğlu Doruk K.A. (10) ve baba Ö.G.A'nın (41) hareketsiz yattığını gördü.



Eşini ve oğlunu boğup öldürmüş

Yapılan incelemede karısı Didem Ö.A. ve oğlu Doruk K.A'yı boğarak öldüren Ö.G.A'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Eşi kahvaltıya gitmeyince ortaya çıktı

Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. Didem'in telefonunu açan Ö.G.A. onu arayan yakınlarına "Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını" söylediği öğrenildi. İlerleyen saatlerde de haber alamayan yakınları polise haber verince korkunç katliam ortaya çıktı.