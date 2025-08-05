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Pegasus uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

Pegasus uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı

Pegasus Havayolları, Bakan Uraloğlu’nun tavsiyesi üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı.

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Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönündeki tavsiyesi üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı.

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları’na uçak Kazakistan Hava Sahası’nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

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