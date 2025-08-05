AB: Gazze, gelecekteki Filistin'in ayrılmaz parçasıdır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararına ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi. AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, "Bizim buradaki tutumumuz açık; Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı" dedi ve Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde rol almaması gerektiğini savundu.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları ve olası işgal planları hakkındaki tartışmalara ilişkin net bir tutum sergiledi. Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

Hipper, bu iddialar üzerine, "Bizim buradaki tutumumuz açık; Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı" yanıtını verdi.

Sözcü Hipper, konuşmasında ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Hamas'ın Gazze'nin gelecekteki "yönetimi ve güvenliğinde hiçbir rolü bulunmaması gerektiğini" savunan Hipper, AB'nin iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Gazze'de açlık yaşandığına inanıp inanmadığı sorusunu da cevaplayan Hipper, Kallas'ın Gazze'deki "ölümler, insani felaketler, savunulamaz ve dayanılmaz görüntüler konusunda net ve güçlü bir şekilde konuştuğunu düşündüğünü" dile getirdi. Hipper, Kallas'ın çabalarının, Gazze'ye "acilen ve derhal insani yardım sağlanmasını temin etmeye odaklandığını" ifade etti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunamadığı büyük bir insani felaketi yaşıyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 94'ü çocuk olmak üzere 188 kişi hayatını kaybetti.