Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle TBMM'de kurulan komisyon, bugün ilk toplantısını yapıyor. Tarihi komisyonun adı belli oldu. İsim üyelerin onayıyla kabul edildi. TBMM Tören Salonu'nda ilk toplantısını yapan komisyonda dikkat çeken ise ortada yer alan üç adet kırmızı Antorium çiçeği oldu. Bu çiçek

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon bugün ilk toplantısını yaptı. Toplantının ilk gününde, komisyonun adı ile birlikte, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Komisyonun adı ne oldu?

Türkiye'yi yeni sürece taşıyacak olan komisyonun ismi "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklandı. İsim üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Toplantı salonundaki antorium çiçeği

Tarihi komisyon toplantısı TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Salonun ortasına üç adet büyük saksıda kırmızı ve beyaz renklerde çiçekler var. Kırmızı renkli olanlar Antorium çiçeğiydi ve bu çiçek mutluluk ve bereketin sembolü olarak görülüyor.

Tarihi bir gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihi günde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin başladığını belirten Numan Kurtulmuş şunları söyledi: