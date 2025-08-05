BIST 10.875
DOLAR 40,67
EURO 46,99
ALTIN 4.409,70
HABER /  GÜNCEL

Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı

Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle TBMM'de kurulan komisyon, bugün ilk toplantısını yapıyor. Tarihi komisyonun adı belli oldu. İsim üyelerin onayıyla kabul edildi. TBMM Tören Salonu'nda ilk toplantısını yapan komisyonda dikkat çeken ise ortada yer alan üç adet kırmızı Antorium çiçeği oldu. Bu çiçek

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon bugün ilk toplantısını yaptı. Toplantının ilk gününde, komisyonun adı ile birlikte, çalışma usul ve esasları belirlendi. 

Komisyonun adı ne oldu?
Türkiye'yi yeni sürece taşıyacak olan komisyonun ismi "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklandı. İsim üyelerin oylarıyla kabul edildi. 

Toplantı salonundaki antorium çiçeği

Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı - Resim: 0

Tarihi komisyon toplantısı TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Salonun ortasına üç adet büyük saksıda kırmızı ve beyaz renklerde çiçekler var. Kırmızı renkli olanlar Antorium çiçeğiydi ve bu çiçek mutluluk ve bereketin sembolü olarak görülüyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı - Resim: 1

Tarihi bir gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihi günde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin başladığını belirten Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

 -"Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu! Salondaki Antorium çiçeğinin mesajı - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları...
Foto Galeri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
10 ilde "change otomobil" operasyonu: Seri numaraları değiştirilen araçlar ele geçirildi
10 ilde "change otomobil" operasyonu: Seri numaraları değiştirilen araçlar ele geçirildi
Bilim insanları açıkladı: Bugün en kısa günlerden biri olabilir! Peki nasıl?
Bilim insanları açıkladı: Bugün en kısa günlerden biri olabilir! Peki nasıl?
Gizli aşk yaşadığı kuzenini öldüren şahıs hakim karşısına çıktı
Gizli aşk yaşadığı kuzenini öldüren şahıs hakim karşısına çıktı
Norveç'ten İsrail şirketleriyle ilgili yeni adım
Norveç'ten İsrail şirketleriyle ilgili yeni adım
Kocaeli'de genç kız yatağında ölü bulundu
Kocaeli'de genç kız yatağında ölü bulundu
TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in lig maçlarını erteledi
TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in lig maçlarını erteledi
Konya'da vicdan yoksunları bebeği çöpün yanına bırakıp kaçtı...
Konya'da vicdan yoksunları bebeği çöpün yanına bırakıp kaçtı...
AB: Gazze, gelecekteki Filistin'in ayrılmaz parçasıdır
AB: Gazze, gelecekteki Filistin'in ayrılmaz parçasıdır
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
'Psikolog Abdullah Volkan Uçak halı yıkamacısı' denmişti ilk açıklamasına bakın
'Psikolog Abdullah Volkan Uçak halı yıkamacısı' denmişti ilk açıklamasına bakın
Aksaray'da ekmeğe zam
Aksaray'da ekmeğe zam
Pegasus uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı
Pegasus uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı