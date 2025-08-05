BIST 10.892
DOLAR 40,69
EURO 47,01
ALTIN 4.411,11

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları...

|
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları...

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 129 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 118 bin 839 megavatsaat oldu. Elektirk verileri ülke olarak üretici mi, tüketici miyiz sorusunu akıllara getirdi.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları... - Resim: 1

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 884 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 192 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları... - Resim: 2

Günlük bazda dün 1 milyon 129 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 118 bin 839 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları... - Resim: 3

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı! İşte ihracat ve ithalat rakamları... - Resim: 4

Türkiye, dün 14 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 344 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

44