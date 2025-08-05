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Konya'da vicdan yoksunları bebeği çöpün yanına bırakıp kaçtı...

Konya'da vicdan yoksunları bebeği çöpün yanına bırakıp kaçtı...

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp konteynerinin yanında terk edilmiş halde bulunan bebek, tedavi altına alındı.

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Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz Pazar günü Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta gece saatlerinde çöp konteyneri yanında terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ANNE VE BABASI TERK ETMİŞ

Yapılan çalışmalar neticesinde, bebeğin annesinin Afganistan uyruklu S.G.N. (25), babasının ise aynı ülke vatandaşı M.Y.Ö. (33) olduğu ve ikisinin bebeği çöp konteynerinin yanına bıraktığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin annesi S.G.N. ve babası M.Y.Ö. ile M.Y.Ö'nün eşi R.Ö. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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