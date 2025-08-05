Karabük ve Denizli’de orman yangınları

Karabük’ün Arıcak köyü ve Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Karabük’teki yangın Karabük-Zonguldak karayolunu tehdit ederken, Acıpayam’daki yangının ise yıldırım düşmesi sonucu başlamış olabileceği bildirildi. Her iki bölgede de yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kavurucu sıcakların ardından başlayan orman yangınlarına yenileri eklendi. Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.

KARAYOLU TEHDİT ALTINDA

Karabük-Zonguldak karayolunu da tehdit eden alevlere müdahale, bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan güçlükle yapılırken, havadan müdahale de başladı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

DENİZLİ'NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YANGINI GÜNLER ÖNCE DÜŞEN YILDIRIM ÇIKARDI

Yapılan ilk belirlemelerde, yangının hafta sonu yağışla birlikte üzerine yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlamaması sonucu başlamış olabileceği değerlendirildi.