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Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi

TBMM’de “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu, ilk toplantısını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yaptı. Sekiz saat süren toplantının ardından komisyonun ikinci buluşmasının cuma günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleşti. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI BİTTİ

İlk toplantı 8 saat sürdü. Komisyonun bir sonraki toplantısını cuma günü saat 14.00'de gerçekleştireceği kaydedildi.

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