BIST 10.850
DOLAR 40,66
EURO 47,08
ALTIN 4.418,72
HABER /  DÜNYA

BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur

BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin "tamamını işgal etme" ihtimaline dair, İsrail'in işgale ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tedbir kararına uyması ve daha fazla işgalden kaçınması gerektiğini bildirdi.

Abone ol

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını yeniden işgal etmeye ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Haq, henüz "spekülasyon boyutunda" olan bir konu hakkında yorum yapmak istemediğini dile getirdi.

Haq, diğer taraftan UAD'nin tedbir kararında İsrail'e tüm işgal faaliyetlerini sonlandırmaya hükmettiğini anımsatarak, "İsrail'e bu karara uyması ve daha fazla işgalden kaçınması yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sürekli olarak Gazze'de itidal çağrısını yinelediğini ve kapsamlı ateşkes istediğini hatırlatan Haq, Gazze halkının 20 aydan fazla bir süredir çok büyük acıya maruz kaldığını vurguladı.

Haq, İsrail'in olası yeniden işgalinin BM operasyonları üzerindeki etkisi hakkında da konuşmaktan kaçınarak, "Biz 2 yıldır Gazze'deyiz ve korkunç kayıplara rağmen burada varlığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye giren insani yardımlar yetersiz

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, Gazze halkının yaşam mücadelesi vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Haq, kıtlığın artışta olduğu bir dönemde Gazze'ye giren insani yardım miktarının yetersiz olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Açlık düzeyinin artmaya devam ettiğini belirten Haq, bununla beraber özellikle çocukların zayıflayan bağışıklık sistemlerinin uzun vadede gelişim sorunlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Karabük ve Denizli’de orman yangınları
Karabük ve Denizli’de orman yangınları
Mourinho'dan gazeteciye şok yanıt: Sorunuza cevap vermeyeceğim
Mourinho'dan gazeteciye şok yanıt: Sorunuza cevap vermeyeceğim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi
İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı
İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı
Yılmaz Tunç: Sahte diploma soruşturması yaklaşık 1 yıldır sürüyordu
Yılmaz Tunç: Sahte diploma soruşturması yaklaşık 1 yıldır sürüyordu
DMM’den ÖSYM açıklaması: Puan değiştirme iddialarına yalanlama
DMM’den ÖSYM açıklaması: Puan değiştirme iddialarına yalanlama
Bu kez fırça atmadı! Zelensky, Donald Trump ile görüştü
Bu kez fırça atmadı! Zelensky, Donald Trump ile görüştü
İzmir susuz kalacak! 11 ilçede su kesintisine başlanacak
İzmir susuz kalacak! 11 ilçede su kesintisine başlanacak