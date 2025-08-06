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Yavuzağıralioğlu Next Sosyal'e katıldı Can Kakışım neden rahatsız oldu?

Gazeteci-yazar Hadi Özışık, akademisyen Can Kakışım'ın Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef almasını değerlendirdi.

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Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Selçuk Bayraktar’ın kurduğu Next Sosyal’de hesap açtığını duyurdu. Can Kakışım isimli akademisyen ise Ağıralioğlu'nun Next Sosyal'e katılmasını eleştirdi.

Kakışım, 'Ya aklıma takıldı da, Yavuz Bey geçen "Bizi parayla satın alamazlar" demek yerine neden rakam telaffuz etmişti? "50 milyon dolara olmaz" falan diyerek. Just asking?' ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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