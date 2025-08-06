BIST 10.850
DOLAR 40,66
EURO 47,10
ALTIN 4.421,05
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sürpriz sonuçlar

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 4 karşılaşmayla başladı. İşte alınan sonuçlar...

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarınki 6 maçla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı
Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!
Yunus Akgün 2029’a kadar Galatasaray'da!
İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu
İsrail'de, Gazze'ye saldırılara ilişkin planlar soykırımcı Netanyahu'ya sunuldu
ASELSAN'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi
BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur
BM'den İsrail uyarısı: Felaket sonuçları olur
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin kiralandığını duyurdu
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Dışişleri Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Karabük ve Denizli’de orman yangınları
Karabük ve Denizli’de orman yangınları
Mourinho'dan gazeteciye şok yanıt: Sorunuza cevap vermeyeceğim
Mourinho'dan gazeteciye şok yanıt: Sorunuza cevap vermeyeceğim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi