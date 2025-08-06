İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu

Ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’ın Yalova’dan Mikonos’a gitmek üzere denize açıldığı lüks yatı, Balıkesir Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Yukay’a ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknenin neden battığının henüz bilinmediğini açıkladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen ve Mazu Yachts markasının sahibi Halit Yukay'ın bindiği yat Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay, dün Mikonas'a gtmek üzere Yalova'dan denize açılmıtı.

YATI DENİZDE İKİYE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Halit Yukay'a ait lüks yat Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken bulundu.

HALİT YUKAY'A ULAŞILAMADI, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu ana kadar Halit Yukay'a henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarının hem denizden hem havadan devam ettiği bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA: YAT PARÇALANMIŞ HALDEYDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.