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Sakarya'da husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

Sakarya'da husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı.

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Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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