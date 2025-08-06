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Cildiniz mavi ışık tehdidi altında!

Günümüzde ekran başında geçirilen uzun saatler, farkında olunmadan cilt sağlığını tehdit ediyor. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, mavi ışığın cilt üzerindeki olumsuz etkileri de giderek daha çok gündeme geliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, “Sadece güneş ışınları değil, telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık da cildi yaşlandırıyor ve lekelenmelere neden olabiliyor” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

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Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, görünmeyen bir tehlike de cildimizi hedef alıyor. Telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık, ciltte erken yaşlanma, lekeler ve elastikiyet kaybına yol açıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, dijital düşmanın cildimize verdiği zararları ve korunma yöntemlerini anlattı.

DİJİTAL DÜNYANIN GÖRÜNMEYEN ZARARI

 Mavi ışık erken kırışıklık oluşumu, elastikiyet kaybı, ciltte matlık, leke artışı ve cilt bariyerinde zayıflamaya neden olabiliyor. Dr. Aptoula, “Bu ışınlar aynı zamanda ciltte serbest radikal üretimini artırarak DNA hasarına yol açabiliyor. Uzun vadede cilt sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri var” dedi.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Ekran karşısında geçirilen süreyi azaltmanın yanı sıra, cildi mavi ışıktan koruyan ürünlerin kullanımı büyük önem taşıyor. Dr. Aptoula, sabahları antioksidan içerikli serumlar (C vitamini, niasinamid, ferulik asit) ile birlikte mavi ışık korumalı güneş kremlerinin kullanılmasını önerdi. Akşamları ise cilt bariyerini güçlendiren nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. “Mavi ışık kolajen üretimini baskılayarak cilt dokusunun yapısını bozuyor. Özellikle hassas ve lekeye yatkın ciltlerde hasar daha belirgin hale geliyor. Bu yüzden günlük bakım rutini ve koruyucu ürünler, cilt sağlığının korunmasında kilit rol oynuyor” diye ekledi.

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