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Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş! Sahte diploma skandalında yeni ifşa

Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş! Sahte diploma skandalında yeni ifşa

Sahte diploma ve ehliyet skandallarıyla gündeme gelen e-imza çetesine yönelik soruşturma derinleşiyor. İddianamede, çetenin 'Joker Yakup' lakaplı bir kişiyi başkalarının yerine sınava soktuğu da belirtilirken; onlarca kişinin akademisyen unvanı aldığı ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması, Türkiye'deki eğitim ve kamu sistemini sarsmaya devam ediyor Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına üretilen sahte e-imzalarla, çeşitli kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlanarak usulsüz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler, olayın boyutunun daha da geniş olduğunu ortaya koyuyor.

Çetenin lideri: Ziya 

İddianamede yer alan bilgilere göre, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun organize ettiği yapıda, sahte diploma, ehliyet ve diğer mesleki yeterlilik belgeleri düzenlendiği belirlendi.

Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş! Sahte diploma skandalında yeni ifşa - Resim: 0

Sınavlara Joker Yakup girmiş 

Ancak skandal, sahte belgelerle sınırlı kalmıyor. Çetenin, çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olan ve 'Joker Yakup' olarak bilinen bir kişiyi, 2006-2010 yılları arasında başkalarının yerine çeşitli sınavlara soktuğu da iddianamede yer alıyor.

Bu durum, çetenin sadece belge sahteciliğiyle değil, aynı zamanda sınav yolsuzluğuyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Soruşturma kapsamında, Ziya Kadiroğlu'nun liderliğindeki çetenin, 270'e yakın sahte e-imza ürettiği belirlendi. Bu e-imzalarla, kamu kurumlarında personel atamaları, terfiler ve diğer önemli kararlarda usulsüzlük yapıldığı düşünülüyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturma halen devam ediyor. Yetkililer, sahte e-imza kullanımının kamu kurumlarındaki güvenilirliği zedelediğini ve bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguluyor.

"Psikolojik destek bir ihtiyaçtır, oyun değil"

'Joker Yakup'un kimliği ve hangi sınavlara girdiğiyle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak bu bilginin iddianameye girmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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