Motorinin litre fiyatına bu gece güzel indirim var! Benzine indirim yok işte fiyatlar

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?

7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor. Bu indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 53.72'den 52 lira civarına gerileyecek. Benzin fiyatlarına ise şimdilik bir indirim görünmüyor.