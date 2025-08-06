Motorinin litre fiyatına bu gece güzel indirim var! Benzine indirim yok işte fiyatlar
Motorinin litre fiyatına gece yarısında güzel bir indirim yansıyacak. 7 Ağustos perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatı 52 lira civarına gerileyecek. Motorindeki indirim 1.77 lira olacak. Benzin fiyatları için şu anda bir indirim ihtimali bulunmuyor. İşte beklenen indirim ve şu anda uygulanan motorin, benzin ve LPG'nin litre fiyatı...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak.
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?
7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor. Bu indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 53.72'den 52 lira civarına gerileyecek. Benzin fiyatlarına ise şimdilik bir indirim görünmüyor.
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL