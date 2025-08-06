Sahte denilen Psikolog Abdullah Volkan Uçak diplomalara bakın kaç para vermiş

Halı yıkamacısı sahte psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın e-devlete de işlettiği sahte Psikoloji diploması için 80 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı. Uçak diplomasını alsa da devletin sistemine sızanlara parasını göndermediğini açıkladı. Abdullah Volkan Uçak'ın 250 bin liraya doçentlik pazarlığı ile ilgili konuşmaları da olduğu öğrenildi.

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TÜRKİYE'nin konuştuğu sahte diploma olayında hipnoz seansları ile tanınan Psikolog Abdullah Volkan Uçak ile ilgili iddialar olay oldu. Volkan nUçak’ın hem Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması hem de Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Volkan Uçak, savcılık ifadesinde yurt dışında eğitim aldığını, denklik araştırmaları sırasında bir kişiyle tanıştığını belirtti:

-“Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım.

-Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti.”

E Devlette adını görünce inanmış

Volkan Uçak, yalnızca lise diplomasını gönderdiğini ve ardından e-Devlet’te adının sistemde görünmesiyle ikna olduğunu anlattı:

-“Zafer Hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu’na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu’na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim.”

Ege'deki kişinin sahte e imzası yapıldı

Soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi dışında sahte kimlikle e-imza oluşturulduğu ve bu e-imza üzerinden üniversite sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ortaya çıktı.

Hem lisans hem yüksek lisans diploması

Volkan Uçak adına, 15 Temmuz 2024 tarihinde hem psikoloji lisans hem de klinik psikoloji yüksek lisans programlarına sahte diploma kaydı girildiği belirlendi. Volkan Uçak’ın cep telefonunda yapılan incelemelerde “SBKEZ” olarak kayıtlı kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği ve diploma kaydının e-Devlet sisteminde görünmeye başladığına dair mesajlar bulundu. Ayrıca, “anahtarcı Adnan” ismiyle kayıtlı sanık Adnan Taşdemir’le diploma ve ödeme konulu yazışmalara ulaşıldı.

Sahte diplomaya ödediği para

Saah Gazetesi'nde yer alan habere göre Volkan Uçak'ın Ziya Kadiroğlu ile diploma temini ve ücretle ilgili mesajlaşmaların olduğu tespit edildi.

Volkan Uçak’ın “Türkiye İletişim Ofisi” adıyla kayıtlı bir kişiyle 250 bin lira karşılığında doçentlik alınması üzerine yaptığı görüşmeler de telefon kayıtlarında yer aldı

“Psikolojik danışmanlık yapmadım”

Volkan Uçak, sahibi olduğu Alfa Psikolojik Danışmanlık adlı şirkette klasik psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini ,"Alfa Psikolojik danışmanlık isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar" yaptığını iddia etti.

Diplomam var denkliğim yok

Volkan Uçak dün yaptığı medya açıklamasında çeteyle nasıl temas ettiğini anlatmış ve sahte psikolog iddialarını 'yurt dışından diplomam var denkliğim yok' diyerek yanıtlamıştı. Abdullah Volkan Uçak, yaptığı açıklamada psikoloji alanında yurt dışında Dublin Üniversitesi'nde eğitim aldığını iddia etti. Bu üniversitenin Türkiye'de denkliği olmadığını belirten Uçak, çeteyle bu şekilde tanışmış. Çeteyle denklik için anlaştığını belirten Abdullah Volkan Uçak, onların kendisine Ege Üniversitesi'nden yeni bir lisans diploması verdiğini, kendisinin de 'sizi şikayet edeceğim' diyerek irtibatı kestiğini öne sürdü. Abdullah Volkan Uçak, söz konusu sahte evrakla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakıldığını da söyledi. Uçak, geçmişte halı yıkamacılığı yaptığını da kaydetti.