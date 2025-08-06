İmamoğlu'nun sahte diploma çetesiyle ilgili yorumuna Nedim Şener'den tepki: Utanma bitmiş
Nedim Şener, sahte diploma çetesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun "Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve cumhurbaşkanlığı adaylığım" sözlerine tepki gösterdi.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması, Türkiye'yi derinden sarstı.
Savcılığın tespitlerine göre; sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasadışı erişim sağlanması yoluyla 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.
Olaya tepki gösterenlerden birisi de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından “Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve cumhurbaşkanlığı adaylığım." ifadeleri tartışma başlattı.
"Artık utanmıyorlar"
Resmi evraktan sahtecilikten diploması iptal edilen İmamoğlu'nun yorumuna, yazar Nedim Şener tepki gösterdi. Şener, Hürriyet'teki bugünkü yazısında İmamoğlu için şu ifadeleri kullandı:
"Bana bu olayda ilginç gelen sadece sahtekârlar ve tamahkârlar değil aynı zamanda utanmazlar. Çünkü eskiden de sahtekârlar ve tamahkârlar vardı ama dolandırıcılıkları ortaya çıktığında hapis yatar ve utanırlardı. Şimdi ise İmamoğlu gibi, sanki hakkındaki usulsüz diploma dosyaları yokmuş gibi sosyal medyadan “sahte diploma” konusunda mesaj paylaşan ve hâlâ onu savunanlara bakınca eski ile yeni arasındaki fark iyice ortaya çıkıyor. Artık utanma çağı tamamen bitmiş, utanma duygusundan eser kalmamış. Tıpkı soru çalıp “çalmadık” diyen, kumpas kurup “mağdur” rolü yapan, darbeye kalkışıp “Biz değil, siz yaptınız” diyen FETÖ’cüler gibi...