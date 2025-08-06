Artık geçersiz sayılacak! Bir devir sona eriyor

Bir devrin sonuna gelindi. Yıl sonuna kadar kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçersiz sayılacak. Yerine filigranlı, kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni senet sistemi geliyor. Hedef, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarını önleyerek hem tarafları hem de yargı sistemini korumak.

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Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına karşı alınacak yeni önlemler yıl sonuna kadar devreye girecek. Artık kırtasiyelerden temin edilen, elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek; bunun yerine filigranlı, denetimli ve kayıt altında tutulan senetler kullanılacak. Uygulamanın temel amacı, sahte senet düzenleyerek yapılan dolandırıcılıklara son vermek.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan “bono evrakının kayıt altında üretilmesi” hedefi doğrultusunda hazırlanan yasa taslağı tamamlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı’nda görüşülmesi, ardından ise yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte senetlerin üretimi ve dağıtımı Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından yürütülecek. Senetler filigranlı olarak basılacak ve sadece yetkili kanallar aracılığıyla dağıtılacak. Böylece e-Devlet üzerinden de erişilebilecek güvenli senet altyapısı oluşturulacak.

Hukukçu Tülay Bekar, yeni düzenlemenin hem alacaklı hem de borçluyu koruyacağını belirterek

"Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınması, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaş mağduriyetlerini azaltacaktır."

dedi.

Bekar ayrıca, sahte veya usule aykırı bonoların yargıya taşınmasının mahkemelerin iş yükünü artırdığına dikkat çekerek, "Denetimli ve güvenli bir bono sistemi kurulursa, bu tür davalar azalır, mahkemelerin yükü hafifler." ifadelerini kullandı.