BIST 10.841
DOLAR 40,68
EURO 47,15
ALTIN 4.402,45
HABER /  GÜNCEL

Artık geçersiz sayılacak! Bir devir sona eriyor

Artık geçersiz sayılacak! Bir devir sona eriyor

Bir devrin sonuna gelindi. Yıl sonuna kadar kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçersiz sayılacak. Yerine filigranlı, kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni senet sistemi geliyor. Hedef, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarını önleyerek hem tarafları hem de yargı sistemini korumak.

Abone ol

Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına karşı alınacak yeni önlemler yıl sonuna kadar devreye girecek. Artık kırtasiyelerden temin edilen, elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek; bunun yerine filigranlı, denetimli ve kayıt altında tutulan senetler kullanılacak. Uygulamanın temel amacı, sahte senet düzenleyerek yapılan dolandırıcılıklara son vermek.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan “bono evrakının kayıt altında üretilmesi” hedefi doğrultusunda hazırlanan yasa taslağı tamamlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı’nda görüşülmesi, ardından ise yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte senetlerin üretimi ve dağıtımı Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından yürütülecek. Senetler filigranlı olarak basılacak ve sadece yetkili kanallar aracılığıyla dağıtılacak. Böylece e-Devlet üzerinden de erişilebilecek güvenli senet altyapısı oluşturulacak.

Hukukçu Tülay Bekar, yeni düzenlemenin hem alacaklı hem de borçluyu koruyacağını belirterek

"Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınması, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaş mağduriyetlerini azaltacaktır."

dedi.

Bekar ayrıca, sahte veya usule aykırı bonoların yargıya taşınmasının mahkemelerin iş yükünü artırdığına dikkat çekerek, "Denetimli ve güvenli bir bono sistemi kurulursa, bu tür davalar azalır, mahkemelerin yükü hafifler." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fortuna Düsseldorf, Weissman'ın transferini iptal etti! Gazze paylaşımı skandal
Fortuna Düsseldorf, Weissman'ın transferini iptal etti! Gazze paylaşımı skandal
Vakıf Katılım "Siz de Ailedensiniz" kampanyasını hayata geçirdi
Vakıf Katılım "Siz de Ailedensiniz" kampanyasını hayata geçirdi
Bu ne cesaret! Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan zarfı polise açtırdı!
Bu ne cesaret! Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan zarfı polise açtırdı!
İki siyasi parti sona erdi Anayasa Mahkemesi resmen açıkladı
İki siyasi parti sona erdi Anayasa Mahkemesi resmen açıkladı
Kaymakamlıklar duyurdu: İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı
Kaymakamlıklar duyurdu: İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum
Efor Çay ve Ofçay'dan stratejik güç birliği
Efor Çay ve Ofçay'dan stratejik güç birliği
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
İş Bankası yılın ilk yarısında 29,8 milyar lira kar elde etti
İş Bankası yılın ilk yarısında 29,8 milyar lira kar elde etti
Sahte denilen Psikolog Abdullah Volkan Uçak diplomalara bakın kaç para vermiş
Sahte denilen Psikolog Abdullah Volkan Uçak diplomalara bakın kaç para vermiş
İsrail ordusundan yeni tehdit: "Zeytun Mahallesi'ni boşaltın"
İsrail ordusundan yeni tehdit: "Zeytun Mahallesi'ni boşaltın"
Aytemiz, Türkiye'nin en büyük 30 şirketi arasında
Aytemiz, Türkiye'nin en büyük 30 şirketi arasında