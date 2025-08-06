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Kaymakamlıklar duyurdu: İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıklar duyurdu: İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Karar, kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

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İstanbul'un beş ilçesinde denize girmek yasaklandı. Yasak; Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz'un genelinde, Sarıyer'in ise Kısırkaya Plajı'nda 10 Ağustos'a kadar denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan'da ise 9 Ağustos'a kadar yasakların süreceği bildirildi.

Arnavutköy'de yasak sadece bugün için geçerli.

Kararın yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındığı belirtildi.

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