Vakıf Katılım "Siz de Ailedensiniz" kampanyasını hayata geçirdi

Vakıf Katılım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında aile kurma yolundaki kullanıcılara yönelik "Siz de Ailedensiniz" kampanyasını hayata geçirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam eden Vakıf Katılım, bu yıl içinde evlenen, nikah tarihi alan veya çocuk sahibi olan kullanıcılara yönelik hayata geçirdiği kampanyayla sene sonuna kadar finansman, yatırım ve indirimli hizmetler içeren özel fırsatlar sunuyor.

Vakıf Katılım Kredi Kartı kullanan ve bankaya üç adet otomatik fatura ödeme talimatı veren herkes kampanya kapsamında ihtiyaç, araç ve konut finansmanından dosya masrafı olmaksızın faydalanabiliyor. Ayrıca ihtiyaç finansmanının ilk 6 ayında anapara ödemesiz dönemsel avantajlar da sunuluyor.

Kiralık kasalarda yüzde 50 indirimden hesaptan masrafsız fiziki altın çekimine, özel kur avantajından hisse senedi işlemlerinde on binde üç komisyona kadar çeşitli ayrıcalıklar kullanıcıları bekliyor. Diğer yandan Zeytin Katılma Hesabı'nda elde edilen getirinin yüzde 98'ini müşterileriyle paylaşan Vakıf Katılım, müşterilerine kazançlarını en üst seviyeye taşıma imkanı sunuyor.

"Toplumun her kesimiyle değer üretmeye odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Vakıf Katılım olarak aile olma sürecindeki müşterilerine destek olmak istediklerini belirtti.

Paylaşma, dayanışma ve birlikte büyüme anlayışını işlerinin merkezine koyduklarını vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp, toplumun her kesimiyle değer üretmeye odaklanıyoruz. 'Siz de Ailedensiniz' kampanyamız da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Yeni bir yuva kuran, hayatını birleştiren ya da ailelerini büyüten müşterilerimizin bu özel dönemlerinde yanlarında olmak, bizim için çok önemli. Kampanyamız kapsamında yatırım ürünlerimizle de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örneğin Zeytin Katılma Hesabı aracılığıyla müşterilerimizin 5 Ağustos 2025'te yüzde 42,24 brüt getiri elde etmesini sağladık. Sahip olduğumuz kaynaklarla yeni başlangıçlara katkı sunmaktan ve bu yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."