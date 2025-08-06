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Fortuna Düsseldorf, Weissman'ın transferini iptal etti! Gazze paylaşımı skandal

Fortuna Düsseldorf, Weissman'ın transferini iptal etti! Gazze paylaşımı skandal

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı, İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik." denildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu." ifadelerini kullandı.

İsrailli milli oyuncu Shon Weissman'ın, dün İspanya temsilcisi Granada'dan Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.

Skandal Gazze paylaşımı

Weissmann, 2023’teki saldırıların ardından “Gazze’nin 200 ton bomba atılarak yok edilmesini” istemişti.

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