Diyanet'in hutbesine kızdı! Berrin Sönmez şimdiden başımı açıyorum dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son hutbesinde kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifade edildi. Diyanet'in hutbesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyanet'e bir tepki de köşe yazarı Berrin Sönmez'den geldi. Diyanet'in hutbesine karşı başını açacağını ifade eden Sönmez, "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. İşte detaylar...

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifade edildi. Bahsi geçen hutbede, giyim sektörü ve medya çevrelerinin 'özgürlük' adı altında çıplaklığı özendirdiği belirtildi ve "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" dendi.

Diyanet'in hutbesine kızdı!

Bu durum ise tepkileri beraberinde getirdi. Diyanet'in hutbesine tepki gösterenlerden biri de Berrin Sönmez oldu.

"Şimdiden başımı açıyorum"

Sönmez, Medyascope'da yer alan yazısında başını açacağını duyurdu. "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" diyen Sönmez yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım.

Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin gittiği yolu reddediyorum.

Başımı örterken yaradanımla bir sözleşme yaptım. Eğer bir gün bu ülkede başörtüsü zorunlu olursa başımı açarım dedim. Yıllardır içimizi saran endişeyi, zorunlu başörtüsü ihtimalini güçlendiren bir işaret fişeği olarak görüyorum bu hutbeyi. Başörtüsü zorunluluğu getirilme ihtimaline karşı tepki vermek için başımı açıyorum"