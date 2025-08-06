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Torununun torununu gördü! Hatice nine 106. yaşını kutladı: Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Torununun torununu gördü! Hatice nine 106. yaşını kutladı: Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Ömründe bir asrı deviren ve torununun torununu gören Hatice Oskay'ın 106'ncı yaş günü kutlandı.

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Bilecik merkeze bağlı Selöz köyünde 1919'da dünyaya gelen, 26 yıl önce eşini, geçen yıl da ortopedik engelli oğlunu kaybeden Oskay, 100 yaşına kadar köyündeki arazilerini işlemeyi sürdürdü.

Bir asrı aşkın ömründe 3 çocuk ile 11 torun sahibi olan, şimdilerde işitme engelli kızı 83 yaşındaki Aysel Kaya ile kent merkezinde yaşayan Oskay, 5 yıl önce torununun torununu olan Doruk'u kucağına aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de Oskay'ı ziyaret ederek, 106'ncı yaş gününü kutladı.

Torununun torununu gördü! Hatice nine 106. yaşını kutladı: Uzun ömrünü bakın neye borçlu... - Resim: 0

Hatice nine uzun ve sağlıklı ömrünü neye borçlu?

Oskay'ın torunu Nuran Kaya, AA muhabirine, anneannesinin sağlıklı yaşamını bağ bahçe işleriyle uğraşmasına borçlu olduğunu söyledi. Anneannesinin geçmişte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdüğünü anlatan Kaya, "Dağlardan odun toplar, süt ve kaymak yerdi. Kışın mandalina, yazın da şeftali tüketirdi. Şu an bile buzdolabından çıkan soğuk yiyecekleri yemez." diye konuştu.

Torununun torununu gördü! Hatice nine 106. yaşını kutladı: Uzun ömrünü bakın neye borçlu... - Resim: 1

"Çok şükür ciddi bir rahatsızlığı yok"

Kaya, Hatice Oskay'ın 100 yaşına kadar torunlarına da baktığını belirterek, "Şimdi de biz onun bakımını üstlendik. Çok şükür ciddi bir rahatsızlığı yok. Yalnızca işitme güçlüğü çekiyor ve yaz aylarında sıcaklardan biraz etkileniyor." dedi.

Kaya, Oskay'ın babası Ahmet Sarı'nın İnönü Savaşları'na katıldığını dile getirdi.

Oskay'ın bu durumu gururla anlattığını ifade eden Kaya, "Köye inemedikleri savaş yıllarında meşe odunlarını yakıp, külleriyle buğdaydan yaptıkları ekmekleri anlatır. Zorlukları dile getirirken hep duygulanır." diye konuştu.

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