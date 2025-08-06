Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e giden jet İstanbul'a dönüyor! Ali Koç küplere bindi
Fenerbahçe bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için uğraşıyor. Sarı-lacivertliler, Kerem ile anlaşsa da kulübü Benfica ile bir türlü anlaşamadı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına gidene kadar Kerem'i göndermek istemiyor. Bu arada, Fenerbahçe'nin transferi bitirmek üzere Lizbon'a gönderdiği özel jet için İstanbul'a dönüş kararı alındı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için yetkilendirilen yöneticileri ile özel jetini Portekiz'in başkenti Lizbon'a göndermişti. Sarı-lacivertliler, transferin kısa sürede sonuçlanması durumunda Kerem'i UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna zamanında dahil edebilmek için jeti orada bekletti.
Ancak iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, beklemede tutulan özel jet İstanbul’a geri dönme kararı aldı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Lizbon'da beklettiği özel jet, transfer görüşmelerine katılan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul’a döndü.
Kerem için “Transfer bitti, almaya uçak gitti” haberleri, Benfica Başkanı Rui Costa’yı taraftar nezdinde çok zor duruma düşürdü.