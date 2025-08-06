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Gazze’de 5 sivil daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze’de 5 sivil daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Böylece, açlıktan ölenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere toplam 193'e yükseldi.

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İsrail'in saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle kıtlığın baş gösterdiği Gazze Şeridi'nde, insani kriz giderek derinleşiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Bu son vakalarla birlikte, açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere toplam 193'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, açlıktan ölümlerin özellikle çocuklar arasında hızla arttığını vurguladı. İsrail'in süregelen saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlaması, bölgeyi bir insani felaketin eşiğine getirdi. Bölgede gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkânsız hale geldi.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandığını" belirtiyor. İsrail ordusunun Gazze'deki sivil altyapının yüzde 88'ini yok ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlileri sık sık hedef aldığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, 2 milyondan fazla kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Bu kişiler, derme çatma çadırlarda ya da hijyen koşullarının son derece kötü olduğu ve bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 61.020 Filistinli hayatını kaybetti ve 150.671 kişi yaralandı. Bu tablo, bölgedeki trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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