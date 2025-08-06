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Beşiktaş Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yaklaştı. Oyuncu ve kulüple anlaşan Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı futbolcuyu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getiriyor.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Beşiktaş, Leicester City'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile kulüp arasında karşılıklı anlaşma sağlandı.

Wilfred Ndidi'nin Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi.

Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen Ndidi 1 gol ve 5 asistlik yaptı.

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