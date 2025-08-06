Kuveyt Türk yeni ihracat destek finansmanı programını başlattı

Kuveyt Türk, Türk Eximbank işbirliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteğiyle "Katılım Bankaları Aracılığıyla İhracat Destek Finansmanı" programını devreye aldı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hazırladığı uygulama talimatı doğrultusunda geliştirilen yeni finansman modeli, faiz hassasiyeti olan ihracatçılara reeskont kredisine alternatif, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Kuveyt Türk, ihracat yapan firmalara lira bazlı finansmana daha kolay erişim imkanı sağlarken, dış ticaretin finansmanında daha kapsayıcı ve erişilebilir bir yapı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, banka olarak Türk Eximbank işbirliğiyle sundukları yeni finansman programını hem kurumların hem de sektörün adına tarihi bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Albayrak, "İhracatçılarımıza ciddi bir maliyet avantajı sunan bu ürünün, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına, reel sektörün büyümesini destekleyeceğine ve katılım bankacılığının dış ticaret finansmanında daha etkin bir rol üstlenmesine zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye ve Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.