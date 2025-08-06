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Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor!

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor!

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 138 artarak 61 bin 158'e ulaştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 138 ölü ve 771 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık tesisine düzenlediği saldırı sonucu 6 aylık Habeeba Marouf isimli bebek yaşamını yitirdi. Bebek Habeeba'nın naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin morguna getirildi.

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! - Resim: 0

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 654 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 39 bin 401 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1655 kişinin öldürüldüğü, 11 bin 800 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 158'e, yaralıların sayısının 151 bin 442'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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