Rusya depremi dünya haritasını değiştirdi! Bilim insanları 2 metre fark buldu

RUSYA'daki 8,8 büyüklüğündeki depremle dünya haritası değişti. Kamçatka Yarımadası'nın, ana karadan 2 metre uzaklaştığı ortaya çıktı. Kamçatka Yarımadası, Pasifik Okyanusu çevresinde uzanan 40 bin kilometrelik “Ateş Çemberi”nin tam üzerinde yer alıyor. Bu çember, dünya üzerindeki 425’ten fazla aktif volkana ev sahipliği yapıyor ve bunlardan 22’si Kamçatka Yarımadası’nda bulunuyor.

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RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz hafta 8,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Dünyanın en büyük 6. depremi olan bu sarsıntıdan sonra Rusya Bilimler Akademisi'nden bilim insanları fark ettikleri gerçekle şaşkına döndü. Araştırmalar gösterdi ki deprem sonrasında Kamçatka yarımadası ana karadan uzaklaşmıştı.

Ada 2 metre kaydı

Yarımadanın güney ucuna yakın bölgelerde, kara kütlesi güneydoğu yönüne doğru 2 metreye kadar kaymıştı. Bu, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohoku depreminde yaşanan kaymayla benzerlik gösteriyor. O da tarihin en büyük beşinci depremiydi.

Rusya Bilimler Akademisi şaşırtıcı olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

-Jeodinamik gözlemler sonucunda ön hesaplamalar yaptık. Görünen o ki hepimiz oldukça belirgin şekilde güneydoğuya kaydık. 30 Temmuz’daki depremin ardından gözlemlenen en büyük yer değişimleri, yarımadanın güney kesiminde gerçekleşti.”

Elastik geri çekilme deniyor

Normalde tektonik plakalar yılda sadece yaklaşık 1,5 cm hareket eder ancak bu hareket düzenli ve sürekli değildir. Kamçatka Yarımadası gibi bölgelerde, plakalar birbirine sıkışır ve kilitlenir. Bu durum olduğunda, fay hattı boyunca kayalarda büyük miktarda basınç birikir ve sonunda bu enerji bir deprem şeklinde açığa çıkar. Bilim insanları bu sürece “elastik geri sekme” adını verir. Bu, yoğun sismik aktivite dönemlerinde kara parçalarının neden aniden birkaç metre yer değiştirdiğini açıklar.

Plakalar arasındaki basınç bir depremle serbest kaldığında, plakalar birbirinin yanından kayabilir ve bazen birkaç metre birden hareket edebilir. Bu süreç, depremin ardından plakalar yeni konumlarına uyum sağlarken günler hatta haftalar boyunca devam edebilir. Kamçatka’daki 30 Temmuz depreminde de, büyük miktarda birikmiş basıncın serbest kalmasıyla yarımada 2 metreye kadar güneydoğuya kaydı.

Deprem 2 volkanı patlattı

Bu süreç, neden büyük depremlerin genellikle tekil olaylar olarak değil, birbiri ardına gerçekleşen olaylar şeklinde gerçekleştiğini de açıklıyor. Bilim insanları, ilk büyük depremin ardından yaşanan sismik hareketliliğin bölgede iki volkanik patlamayı da tetiklediğine inanıyor.