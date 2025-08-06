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Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarına ulaşmak isteyen tatilciler, bölgede yoğunluğa sebep oldu. Bazı tatilciler kuyruk nedeniyle araçlarını park edip, sahile yürüyerek ulaştı.

Yaklaşık 3 kilometreyi bulan araç kuyruğu sebebiyle trafikte aksamaların önüne geçmek için İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 0

Kara yolunda devriye gezen motorize ekipler ise hatalı sollama yapan sürücülere ceza kesti.

Ayrıca kara yoluna hatalı park yapan araçlar da çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Bölgede denetimlerin süreceği belirtildi.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluştu - Resim: 1

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