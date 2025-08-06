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İsrail polisinden Filistin müftüsü hakkında Mescid-i Aksa kararı

İsrail polisinden Filistin müftüsü hakkında Mescid-i Aksa kararı

İsrail polisi, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’e 6 ay daha Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

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Filistin Müftüsünün avukatı Haldun Necm, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Hüseyin’e 6 ay Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı verdiğini belirtti.

Bu kararın, Şeyh Hüseyin’in Aksa’dan daha önce 8 günlüğüne uzaklaştırılması kararının ardından alındığını belirten Necm, yasağın, Filistin Müftüsü'nün Gazze’de Filistin halkına yönelik İsrail’in uyguladığı aç bırakma politikasını kınadığı cuma hutbesi nedeniyle, verildiğini aktardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin 25 Temmuz’da yaptığı açıklamaya göre, İsrail polisi, Şeyh Hüseyin’i Mescid-i Aksa’nın avlusunda gözaltına almıştı.

Şeyh Hüseyin, söz konusu hutbede, Gazze'nin güneyindeki Refah’tan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e kadar uzanan İsrail saldırılarına karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirmişti.

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