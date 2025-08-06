Memur-Sen’den hükümete zam çağrısı: Gerçekleşen enflasyona işaret etti

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, memur maaş zamlarının Merkez Bankası'nın tutmayan hedeflenen enflasyon rakamları yerine, gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini savundu. Yalçın, geçmiş dönemlerde hedefler üzerinden yapılan zamların memurların alım gücünü düşürdüğünü belirtti.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur maaş zamlarının belirlenme yöntemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin son 10 yılda hiç tutmadığını belirterek, masada gerçek enflasyon rakamları üzerinden pazarlık yapılması gerektiğini savundu.

Canlı yayında konuşan Ali Yalçın, memur maaş zamlarının enflasyon hedefleri üzerinden belirlenmesinin memurları mağdur ettiğini söyledi. Yalçın, bu duruma örnek olarak 2024-2025 toplu sözleşme verilerini gösterdi. 2024 yılı için hedeflenen enflasyonun yüzde 33 olmasına rağmen, yıl sonu enflasyonun yüzde 44,38 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

2025 yılı için ise şu anki oranın yüzde 19,08 olduğunu ancak yıl sonunda yüzde 30'un üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Yalçın, "Toplu sözleşmede belirlenen oranlar ise 15+10 ve 6+5’ti. Bu nedenle diyorum ki, son 10 yılda Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi hiç tutmadı. Bu yüzden masada gerçekleşen enflasyon üzerinden pazarlık yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Yalçın, enflasyon hedefi üzerinden yapılan zamların birkaç ay içinde eridiğini ve memurun alım gücünün düştüğünü vurguladı. Mevcut toplu sözleşme sistemini eleştiren Yalçın, kanunun baştan sona değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin masaya enflasyon hedefinin birkaç puan üzerinde bir teklifle gelmesi durumundaki tavırlarının sorulması üzerine ise Yalçın, "Böyle bir şeyi arzulamayız. Geride kalan 2024-2025 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanılan aynı tabloya yeniden gelmek çok sağlıklı olmaz. Onun için biz masaya giderken bu durumu dikkate alarak tekliflerimizi oluşturduk" şeklinde konuştu. Yalçın'ın bu sözleri, Memur-Sen'in yeni dönem toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon rakamları üzerinden kararlı bir duruş sergileyeceğinin işareti olarak yorumlandı.