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Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında öldürüldü.

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Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.

Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

İsrail saldırıları dışında Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler de artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 96'sı çocuk olmak üzere 193 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

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