Dominik Livakovic'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin file bekçisi, kaleci arayışı bulunan West Ham United'ın listesindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Yaz transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Camia; Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanmışken, takmdan ayrılacak isimlerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilere iki sezon önce gelen kaleci Dominik Livakovic'in Premier Lig'e gitme ihtimali ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin file bekçisi, kaleci arayışı bulunan West Ham United'ın listesindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Haberin devamında İngiliz ekibinin West Ham'ın kalecisi Michael Zetterer için Werder Bremen'e 30 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi.

Bremen'in ise Zetterer için kapıyı 35 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.

Zetterer transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerini de belirleyen West Ham'ın Dominik Livakovic'i gündemine aldığı yazıldı.