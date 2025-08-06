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Gana'da askeri helikopter düştü: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'da askeri helikopter düştü: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'nın Ashanti bölgesinde başkent Akra’dan Obuasi’ye gitmek üzere havalanan askeri bir helikopter Adansi Brofoyedu’de düştü. Helikopterde bulunan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Samuel Sarpong’un da aralarında olduğu 8 kişilik heyetten kurtulan olmadı.

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Gana'nın Ashanti vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, yolcu taşıyan bir helikopterin Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi. 

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi.Helikopterdeki 8 kişilik heyet arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong ile üç mürettebat da kurtarılamadı.

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