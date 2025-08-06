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Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama

Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama

Can Yayın Holding, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un görevden alındığı iddialarını yalanladı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ: "Tam güvenimizle görevini sürdürüyor. İddialar asparagastır." dedi.

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Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un görevden alındığına dair iddiaları kesin bir dille yanıtladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı resmi bir açıklamayla duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Kenan Tekdağ imzasıyla yayınlanan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un görevine devam ettiği vurgulandı. Açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız tam güvenimizi haiz olarak Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Kendisinin görevden alınacağına yönelik sözde dedikodular asılsız ve karalama amaçlı asparagas uydurmalardır. Bu uydurma dedikodulara itibar edilmemesi açısından tüm çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz."

DEDİKODULARA KARŞI YAPTIRIM UYARISI

Açıklamanın devamında, çalışma ortamını olumsuz etkileyen asılsız iddia ve dedikodulara karşı sert bir uyarı ve yaptırım tehdidi yer aldı:

"Diğer taraftan, çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar ve bu amaçla karalama sitelerine dedikodu sızdıranlar hakkında iş kanununun ve iş sözleşmelerinin amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemlerin takip ve ifa edileceği hususunda İnsan Kaynakları Birimlerine talimat verildiğini de hatırlatmak isteriz.

Bu tip çalışma huzurunu bozacak nitelikte dedikodu ve iftiralara itibar edilmemesini rica eder iyi çalışmalar dilerim."

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