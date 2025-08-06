BIST 10.901
DOLAR 40,66
EURO 47,38
ALTIN 4.413,69
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Morata transferinde planlar suya düşebilir

Morata transferinde planlar suya düşebilir

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Alvaro Morata'nın, İtalya'nın Como takımına transferi ile ilgili ilerleyen saatlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Abone ol

Galatasaray'da Osimhen'in bonservisinin alınması Icardi'nin de sakatlığını atlatması sonrası takımda üçüncü santrfor durumuna düşen ve bu nedenle ayrılmak isteyen Alvaro Morata ile ilgili İtalyan basınından dikkat çekici bir haber geçildi.

Galatasaray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan İspanyol golcü, çok uzun süredir İtalyan ekibi Como'nun transfer gündeminde yer alıyor.

Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan'ın, Como ile kalıcı transfer konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülürken İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio da son gelişmeleri aktardı.

GALATASARAY FESİH İÇİN YÜKSEK BEDEL TALEP EDİYOR

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Morata'nın sözleşmesini feshetmek için oldukça yüksek bir bedel talep ediyor.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için müzakerelerin sürdüğü ancak tarafların bu sorunun çözülmesi adına bugünü son tarih olarak belirlediği kaydedildi.

Eğer Como ile Galatasaray arasında bugün de anlaşma sağlanamazsa Alvaro Morata'nın İtalyan takımına transferinin suya düşme tehlikesinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump hiçbir fırsatı kaçırmıyor! Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife
Trump hiçbir fırsatı kaçırmıyor! Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife
Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var
Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var
MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı
MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı
Gana'da askeri helikopter düştü: 2 bakan hayatını kaybetti
Gana'da askeri helikopter düştü: 2 bakan hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Eski İsrailli yetkili, Gazze'yi işgal kararını değerlendirdi
Eski İsrailli yetkili, Gazze'yi işgal kararını değerlendirdi
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Dominik Livakovic'e sürpriz talip
Dominik Livakovic'e sürpriz talip
DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge
DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge
Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı
Şırnak'ta pikniğe giden ailenin dünyası yıkıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı
Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı