Morata transferinde planlar suya düşebilir

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Alvaro Morata'nın, İtalya'nın Como takımına transferi ile ilgili ilerleyen saatlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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Galatasaray'da Osimhen'in bonservisinin alınması Icardi'nin de sakatlığını atlatması sonrası takımda üçüncü santrfor durumuna düşen ve bu nedenle ayrılmak isteyen Alvaro Morata ile ilgili İtalyan basınından dikkat çekici bir haber geçildi.

Galatasaray ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan İspanyol golcü, çok uzun süredir İtalyan ekibi Como'nun transfer gündeminde yer alıyor.

Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan'ın, Como ile kalıcı transfer konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülürken İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio da son gelişmeleri aktardı.

GALATASARAY FESİH İÇİN YÜKSEK BEDEL TALEP EDİYOR

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Morata'nın sözleşmesini feshetmek için oldukça yüksek bir bedel talep ediyor.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için müzakerelerin sürdüğü ancak tarafların bu sorunun çözülmesi adına bugünü son tarih olarak belirlediği kaydedildi.

Eğer Como ile Galatasaray arasında bugün de anlaşma sağlanamazsa Alvaro Morata'nın İtalyan takımına transferinin suya düşme tehlikesinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.