BIST 10.901
DOLAR 40,66
EURO 47,46
ALTIN 4.408,46
HABER /  DÜNYA

Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor

Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini bildirdi.

Abone ol

Medinskiy, Telegram kanalı üzerinden, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir asker değişim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı takas sürecini yavaşlatmakla eleştiren Medinskiy, "Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor. Bu nedenle 2. tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3. tur değişim ise başlamadı bile." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail'e büyük şok! Filistin'i tanıyan ülkeden bir tarihi karar daha
İsrail'e büyük şok! Filistin'i tanıyan ülkeden bir tarihi karar daha
Feyenoord - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Feyenoord - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Muğla'dan kahreden haber! 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Muğla'dan kahreden haber! 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı
Tokat Erbaa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Tokat Erbaa’daki orman yangını kontrol altına alındı
ABD’de askeri üste silahlı saldırı paniği
ABD’de askeri üste silahlı saldırı paniği
Sermaye artışı resmileşti! Galatasaray'ın kasasına dev gelir girecek
Sermaye artışı resmileşti! Galatasaray'ın kasasına dev gelir girecek
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Motosiklette milyarlık usulsüzlük iddiası! Milyarlarca liralık zarar...
Motosiklette milyarlık usulsüzlük iddiası! Milyarlarca liralık zarar...
Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama
Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama